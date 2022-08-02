Названа неожиданная угроза от конфликта США и Китая

Даже незначительная эскалация конфликта США и Китая из-за Тайваня может угрожать глобальным цепочкам поставок, ожидает Bloomberg. Агентство называет любые действия применительно к острову «ударом по мировому судоходству».

Тайваньский пролив является основным маршрутом судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад — через него на рынки Европы, США и других стран поставляются товары, произведенные на азиатских фабриках. Согласно данным агентства, в 2022 году по проливу прошло 88 процентов крупнейших в мире торговых судов и 48 процентов из 5,4 тысячи контейнеровозов.

Альтернативным торговым путем может стать маршрут через Филиппинское море с обходом побережья Тайваня на востоке. Однако другие варианты сопряжены с большими рисками из-за характерных для Южно-Китайского моря природных явлений — в регионе часто бывают тайфуны, в среднем 20 за год.

Нарушение цепочек поставок во всем мире может серьезно повлиять на глобальные торговые отношения. В 2022 году мировая логистическая система сильно пострадала на фоне начала пандемии коронавируса и локдауна в Китае. Впоследствии на ограничение поставок повлияли санкции, ставшие ответом на действия России на Украине.