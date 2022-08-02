Интернет-разведчик выяснил реальный маршрут Пелоси

С помощью данных из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System) интернет-разведчик IntelWalrus выяснил реальный конечный пункт маршрута летящего в Тайвань самолета, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Информацию пользователь опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

IntelWalrus опубликовал сообщения, которыми обменялись экипаж самолета с позывным SPAR19 и наземные диспетчеры. Судя по содержащейся в них информации, указанный борт приземлится в аэропорте Суншань в столичном Тайбэе.