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1 час назад

Интернет-разведчик выяснил реальный маршрут Пелоси

Lenta.ru

С помощью данных из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System) интернет-разведчик IntelWalrus выяснил реальный конечный пункт маршрута летящего в Тайвань самолета, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Информацию пользователь опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

IntelWalrus опубликовал сообщения, которыми обменялись экипаж самолета с позывным SPAR19 и наземные диспетчеры. Судя по содержащейся в них информации, указанный борт приземлится в аэропорте Суншань в столичном Тайбэе.

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