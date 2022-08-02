В парламенте Тайваня постелили красную ковровую дорожку для Пелоси

На Тайване перед зданием местного парламента в Тайбэе расстелили красную ковровую дорожку. Как сообщает Daily Storm, таким образом власти готовятся к визиту спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

Также на огромном светодиодном экране, расположенном на оживленном перекрестке тайваньской столицы, разместили приветствие для Пелоси. Инициатива принадлежит депутату горсовета Ван Миншэну — он оплатил аренду экрана на три дня за собственный счет.

Напомним, что визит Пелоси на Тайвань в рамках дипломатического турне привел к серьезной напряженности в Тайваньском проливе. Китай выступил против намерений американского политика и заявил о готовности принять самые жесткие меры.

Народная освободительная армия Китая в течение последних дней ведет активные учения в проливе и стягивает все больше техники в прибрежные регионы. В свою очередь, подконтрольные Тайваню войска перешли в состояние полной боевой готовности.