Огромный светодиодный плакат, приветствующий визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, появился во вторник на оживленном перекрестке в центре Тайбэя. Об этом сообщил телеканал "Саньли".
На электронном экране размером 8 на 6 м изображен портрет политика с надписями "Добро пожаловать на Тайвань, спикер Пелоси!" на китайском и английском языках.
Инициатива такого приветственного жеста, как выяснилось, принадлежит депутату городского совета Тайбэя, члену правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Ван Миншэну. Сообщается, что он арендовал для этих целей экран на коммерческом здании на три дня за собственный счет.
Официально власти острова пока не подтверждают планы визита Пелоси, вызвавшие резкую реакцию со стороны Китая, считающего Тайвань частью своей территории.
Ожидается, что спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США приземлится в аэропорту Тайбэя во вторник вечером. По сообщениям тайваньских СМИ, делегация остановится в отеле Grand Hyatt, где забронировала целый этаж из 48 номеров. В среду планируется ряд официальных мероприятий, включая выступление в Законодательном юане (парламенте), встречи с тайваньским руководством, посещение ряда ведомств, мемориального парка прав человека.