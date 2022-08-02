Огромный светодиодный плакат, приветствующий визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, появился во вторник на оживленном перекрестке в центре Тайбэя. Об этом сообщил телеканал "Саньли".

На электронном экране размером 8 на 6 м изображен портрет политика с надписями "Добро пожаловать на Тайвань, спикер Пелоси!" на китайском и английском языках.

Инициатива такого приветственного жеста, как выяснилось, принадлежит депутату городского совета Тайбэя, члену правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Ван Миншэну. Сообщается, что он арендовал для этих целей экран на коммерческом здании на три дня за собственный счет.

Официально власти острова пока не подтверждают планы визита Пелоси, вызвавшие резкую реакцию со стороны Китая, считающего Тайвань частью своей территории.