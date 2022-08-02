В Литве отреагировали на визит литовской оппозиции в Москву

«Если это делается при организации, планировании и полном контроле вражеских ведомств, то это должны оценивать уже юристы. По моей оценке, очень важно обстоятельство, что происходит не просто участие в пропаганде, а деятельность против Литвы. Нет такого, чтобы они не знали, что делают. Все здесь ясно понимают, и за это должна быть правовая оценка», — заявил Будрис.