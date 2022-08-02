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39 минут назад

В Литве отреагировали на визит литовской оппозиции в Москву

Lenta.ru

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис призвал юридически оценить визит делегации литовской оппозиции в Москву, сообщает РИА Новости. В ходе визита литовские оппозиционеры предложили ввести безвизовый режим между Литвой и Калининградской областью.

В Литве отреагировали на визит литовской оппозиции в Москву
Фото: ReutersReuters

«Если это делается при организации, планировании и полном контроле вражеских ведомств, то это должны оценивать уже юристы. По моей оценке, очень важно обстоятельство, что происходит не просто участие в пропаганде, а деятельность против Литвы. Нет такого, чтобы они не знали, что делают. Все здесь ясно понимают, и за это должна быть правовая оценка», — заявил Будрис.

Он также призвал принять меры, чтобы такие ситуации не повторялись.

«Такой деятельности быть не должно, мы не должны смотреть на это снисходительно и говорить, что у одних одно мнение, а у других другое. Это не мнение, это присоединение к другому государству, которое считает Литву противником», — резюмировал советник президента республики.

Накануне глава литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства» Эрика Швенчёнене рассказала, что делегация литовской оппозиции прибыла в Москву и обратилась к российским властям с предложением ввести безвизовый режим — сначала лишь с Калининградской областью.

Ранее Россия направила в министерство иностранных дел Литвы ноту из-за того, что литовский «Шауляй банк», в котором совершались операции с транзитом в Калининградскую область, объявил о скором прекращении работы со страной.

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