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55 минут назад

Ван И: США хотят бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем

Никита Бородкин

Глава МИД КНР Ван И заявил, что отдельные лица в США хотят бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем. Как сообщает ТАСС, глава внешнеполитического ведомства обвинил Соединенные Штаты в намеренной попытке разжечь конфликт в Тайваньском проливе.

По мнению Ван И, отдельные представители Вашингтона решили оспорить политику «единого Китая».

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Напомним, что сегодня, 2 августа, спикер Конгресса США Нэнси Пелоси должна посетить Тайвань в рамках своего дипломатического турне по Юго-Восточной Азии. Пекин крайне негативно отнесся к намерением американского политика, поскольку считает Тайвань своей территорией.

Накануне Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика на Тайвань.

Известно, что делегация Пелоси уже забронировала 48 номеров в гостинце столице Тайваня Тайбэе. По информации местных СМИ, она прибудет на остров в 21:30 по местному времени или в 16:20 по мск.

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