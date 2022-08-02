Самолет, на борту которого предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, движется в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, американский спецборт, выполняющий рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, совершил поворот в воздухе и направился к Филиппинам и Тайваню.

Ранее появилась информация о том, что политик может использовать другое воздушное судно для поездки на остров. Перед вылетом в Малайзию прибыл самолет Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730.

1 августа власти Тайваня заявили, что получили запрос о приеме Пелоси в Тайбэе. При этом в МИД острова отказались комментировать информацию о ее возможном визите.