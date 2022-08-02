Делегация Пелоси забронировала этаж в гостинице Тайваня

Делегация спикера Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в гостинице Grand Hyatt в столице Тайваня Тайбэе. Об этом стало известно местному телеканалу «Саньли».

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По информации издания, делегация будет состоять из 40 человек, для которых выделили этаж отеля. Прибыть они должны на час раньше, чем сообщалось ранее — в 21:30 по местному времени или в 16:20 по мск.

В планах американского политика и его сопровождающих переночевать в отеле, после чего встретиться с администрацией Тайваня. Меры безопасности в здании и на окружающей его территории усилены.