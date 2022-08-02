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57 минут назад

Делегация Пелоси забронировала этаж в гостинице Тайваня

Елена Прошина

Делегация спикера Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в гостинице Grand Hyatt в столице Тайваня Тайбэе. Об этом стало известно местному телеканалу «Саньли».

Делегация Пелоси забронировала этаж в гостинице Тайваня
Фото: ReutersReuters

По информации издания, делегация будет состоять из 40 человек, для которых выделили этаж отеля. Прибыть они должны на час раньше, чем сообщалось ранее — в 21:30 по местному времени или в 16:20 по мск.

В планах американского политика и его сопровождающих переночевать в отеле, после чего встретиться с администрацией Тайваня. Меры безопасности в здании и на окружающей его территории усилены.

Напомним, что планируемая поездка Пелоси в Тайвань в рамках дипломатического турне по странам Юго-Восточной Азии вызвала серьезную критику со стороны Китая. Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика на Тайвань.

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