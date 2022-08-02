Делегация Пелоси забронировала этаж в гостинице Тайваня

Делегация спикера Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в гостинице Grand Hyatt в столице Тайваня Тайбэе. Об этом стало известно местному телеканалу «Саньли».
По информации издания, делегация будет состоять из 40 человек, для которых выделили этаж отеля. Прибыть они должны на час раньше, чем сообщалось ранее — в 21:30 по местному времени или в 16:20 по мск.
В планах американского политика и его сопровождающих переночевать в отеле, после чего встретиться с администрацией Тайваня. Меры безопасности в здании и на окружающей его территории усилены.
Напомним, что планируемая поездка Пелоси в Тайвань в рамках дипломатического турне по странам Юго-Восточной Азии вызвала серьезную критику со стороны Китая. Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а китайские власти пообещали жесткий ответ на визит политика на Тайвань.