Абсолютное большинство американцев не рассматривают Россию в качестве угрозы для Соединенных Штатов Америки. Противоположного мнения придерживается лишь 1% жителей страны, свидетельствуют опубликованные результаты исследования социологической службы Gallup.

По этим данным, в июне и в июле только 1% жителей США включал Россию в список «самых главных проблем» своей страны, передает ТАСС. За последние шесть месяцев число респондентов, которые считают РФ основным вызовом для США, ни разу не превышало отметки в 10%. Наивысший показатель был зафиксирован в марте – 9%, что было связано с обострением украинского кризиса. Однако потом он начал стабильное снижение, опустившись до 5% в апреле, а затем до 3% в мае.

Китай, как и Россию, американцы также не считают угрозой для своей страны. Менее чем 1% американцев включили КНР в число «основных вызовов» для США.

Опрос показал, что важнейшими проблемами для американцев в настоящее время являются инфляция (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики (12%). Проблемой запрета абортов обеспокоены 8%, иммиграция и контроль над оборотом оружия волнуют по 6% респондентов.

Социологический опрос был проведен по телефону в период с 5 по 26 июля. В нем приняли участие 1013 совершеннолетних американцев. Погрешность выборки составляет 4%.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги».