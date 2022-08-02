Абсолютное большинство американцев не рассматривают Россию в качестве угрозы для Соединенных Штатов Америки. Противоположного мнения придерживается лишь 1% жителей страны, свидетельствуют опубликованные результаты исследования социологической службы Gallup.
По этим данным, в июне и в июле только 1% жителей США включал Россию в список «самых главных проблем» своей страны, передает ТАСС. За последние шесть месяцев число респондентов, которые считают РФ основным вызовом для США, ни разу не превышало отметки в 10%. Наивысший показатель был зафиксирован в марте – 9%, что было связано с обострением украинского кризиса. Однако потом он начал стабильное снижение, опустившись до 5% в апреле, а затем до 3% в мае.
Китай, как и Россию, американцы также не считают угрозой для своей страны. Менее чем 1% американцев включили КНР в число «основных вызовов» для США.
Опрос показал, что важнейшими проблемами для американцев в настоящее время являются инфляция (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики (12%). Проблемой запрета абортов обеспокоены 8%, иммиграция и контроль над оборотом оружия волнуют по 6% респондентов.
Социологический опрос был проведен по телефону в период с 5 по 26 июля. В нем приняли участие 1013 совершеннолетних американцев. Погрешность выборки составляет 4%.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги».
Читатели сайта американского канала ABC News раскритиковали поведение президента США Джо Байдена после его очередного выступления по поводу «вторжения России на Украину». Большинство пользователей сочли, что в Вашингтоне намеренно раздули ситуацию до такого масштаба, при этом Россия вышла из нее победителем, не приложив почти никаких усилий.