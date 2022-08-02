Обзор иноСМИ: «газ в качестве оружия» и амбициозные цели России

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«Россия не может использовать газ в качестве оружия»

По мнению бывшего главы японской экономической разведки Кадзухико Фудзи, именно Евросоюз первым начал использовать ситуацию с поставками газа в качестве оружия против России, но сейчас пытается представить себя жертвой. Об этом он рассказал Daily Shincho.

Эксперт отметил, что «Газпром» переживает сейчас самый тяжелый кризис с момента своего основания. Газопровод в Азию, который смог бы компенсировать прекращение поставок в Европу, еще не построен, и Россия точно «не может себе позволить использовать газ в качестве оружия». При этом Японии стоит извлечь уроки из этой ситуации и «поддерживать спокойные и адекватные отношения с Москвой», чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность, уверен Кадзухико Фудзи.

Украинский кризис нашел отклик на Балканах

Президент непризнанной Республики Косово Вьоса Османи подвергла критике действия России на Украине, проведя параллель между ними и обострением отношений с Сербией. В интервью американскому изданию The Washington Post она также призвала принять Косово в НАТО.

По мнению Османи, «целостная, свободная и мирная Европа невозможна без Западных Балкан», а Сербия поддерживает стратегию России и видит в Косово «лишь временное государство, стараясь отказать ему в праве на существование». При этом президент России Владимир Путин «долгое время упорно старался дестабилизировать Европу» и одной из его целей могут стать Балканы, считает президент непризнанной республики.

Байдена обвинили в отказе произносить «слово на букву «р»

Американская экономика демонстрирует падение уже два квартала подряд, цены на продукты резко пошли вверх, а газ подорожал на 65%. При этом президент США Джо Байден и его администрация по-прежнему пытаются убедить американцев, что с экономикой все хорошо, и отказываются даже произносить слово «рецессия». Об этом в эфире канала Fox News заявила глава объединения малых предпринимателей Job Creators Network Альфредо Ортис.

По ее словам, внутренние опросы объединения Job Creators Network показывают, что владельцы малых предприятий не испытывают уверенности в том, что власти США смогут решить проблемы в экономике. И в перспективе страну ждет сокращение рабочих мест, так как малым предприятиям, которые в основном их и создают, «приходится особенно тяжело».

«Новая военно-морская доктрина России ставит амбициозные цели»

Президент Владимир Путин подписал новую Национальную военно-морскую доктрину, которая направлена на противодействие США и НАТО и декларирует намерение России создать новые военно-морские базы в Средиземном море, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индийском океане и в Персидском заливе. Об этом пишет издание Atalayar.

Доктриной установлены «амбициозные цели», в том числе и усиление России в Арктике и на Черном море, а также превращение в «великую морскую державу». При этом в качестве основного риска для ВМФ РФ Москва видит отсутствие баз за пределами страны, и намерена развивать военно-морское сотрудничество с Индией, Ираном, Саудовской Аравией и Ираком.

Регионы Германии отказываются принимать украинских беженцев

Регионы Германии начали вводить мораторий на прием беженцев из Украины в связи с превышением квот и невозможностью обеспечить их социальным пособием, а также дать места в детсадах и школах. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.