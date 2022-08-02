Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Как сообщил тайваньский телеканал "Саньли", она прибудет на Тайвань около 21:20 по местному времени (16:20 мск), на час раньше ранее публиковавшегося в разных СМИ времени.

По его данным, делегация будет состоять из 40 человек. Для них забронирован целый этаж. Делегация планирует остановиться в этом отеле в районе Синьи на одну ночь. Как отмечает телеканал, меры безопасности в отеле и на прилегающей к нему территории усилены.

По данным "Саньли", спецборт ВВС США с американской делегацией приземлится в аэропорту Суншань ориентировочно в 21:20 (16:20 мск). На утро следующего дня ожидается, что Пелоси проведет видеоконференцию в своем отеле. Утром в среду около 08:00 по местному времени (03:00 мск) она должна провести встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а после этого направится в Законодательный юань (заксобрание острова), где встретится с представителями различных тайваньских политических партий.

Ранее сообщалось, что она проведет видеоконференцию в своем отеле, а также примет участие в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

В программе пребывания также значится посещение мемориального парка прав человека в районе Цзинмэй, оборонного ведомства, Американского института на Тайване (де-факто посольство, но имеет статус некоммерческой организации) и других мест. При этом, по данным телеканала, Пелоси покинет Тайвань в 17:00 (12:00 мск). Представители тайваньской администрации по-прежнему не комментируют возможность визита и детали программы.

Визит на Тайвань

Делегация во главе с Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань не упоминается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси. Однако, по сведениям ряда СМИ, Пелоси планирует посетить остров. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.