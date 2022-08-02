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28 минут назад

Лукашенко заявил о невозможности Сербии усидеть на трех стульях

Lenta.ruиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся усидеть на трех стульях, сообщает РИА Новости. По его словам, Белграду предстоит выбрать между Союзным государством России и Белоруссии, Европейским союзом и США.

Лукашенко: Сербии не удастся усидеть на трех стульях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо разделять руководство и обычный народ. Встаньте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать, и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие. И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых», — сказал Лукашенко.

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Обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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