Пелоси полетит на Тайвань на другом самолете

Дополнительный спецборт правительства США прибыл в Малайзию с авиабазы Скотт в штате Иллинойс. Предварительно, этот самолет сменит другой самолет для перевозки спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в ходе поездки на Тайвань. Об этом сообщает тайваньский телеканал TVBS.
Сообщается, что в Малайзию прибыл самолет Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730 и позывным SPAR-20. По сообщениям тайваньских СМИ, предыдущий борт уже вылетел в сторону авиабазы США в городе Гонолулу, штат Гавайи.
Ранее стало известно, что американский спецборт, который привозил спикера палаты представителей Пелоси в Куала-Лумпур, вылетел из Малайзии не в сторону Тайваня. По информации Flightradar24 правительственный самолет модели Boeing C-40C полетел в направлении Сингапура.