Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе. О прибытии спецборта на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стало известно газете Global Times, передает РИА Новости.
По информации издания, американский самолет с позывным SPAR20 прибыл в Малайзию через Японию.
«Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолета Пелоси», — сказано в материале.