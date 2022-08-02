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1 час назад

Стало известно о прибытии еще одного спецборта США в Малайзию

Lenta.ru

Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе. О прибытии спецборта на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стало известно газете Global Times, передает РИА Новости.

По информации издания, американский самолет с позывным SPAR20 прибыл в Малайзию через Японию.

Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура

«Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолета Пелоси», — сказано в материале.

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