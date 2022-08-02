В Германии начали отказываться от приема украинских беженцев

Некоторые регионы Германии перестали принимать украинских беженцев из-за превышения нормы на регистрацию приезжих. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет «Газета.ru».

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Так, власти земли Бранденбург объяснили свой отказ плотным заселением региона. В округе Потсдам-Миттельмарк заявили, что в детсадах и школах не хватает мест для беженцев.

В Саксонии же ссылаются на переполненную очередь на получение социального пособия. Последняя приняла почти на 5 тыс. человек больше, чем предполагалось. Сейчас туда могут приезжать те, у кого на территории региона есть родственники.

В результате указанные регионы начали перенаправлять украинцев в другие области. Издание отмечает, что беженцы могут жить в любых местах Германии, однако не все региональные власти предоставляют пособия и жилье.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в Европу хлынула волна беженцев. Сперва власти стран оказывали финансовую поддержку гражданам, готовым принять украинцев в своих домах, однако позднее от этих мер начали отказываться.