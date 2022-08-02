В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
33 минуты назад

В Германии начали отказываться от приема украинских беженцев

Никита Бородкин

Некоторые регионы Германии перестали принимать украинских беженцев из-за превышения нормы на регистрацию приезжих. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет «Газета.ru».

В Германии начали отказываться от приема украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

Так, власти земли Бранденбург объяснили свой отказ плотным заселением региона. В округе Потсдам-Миттельмарк заявили, что в детсадах и школах не хватает мест для беженцев.

В Саксонии же ссылаются на переполненную очередь на получение социального пособия. Последняя приняла почти на 5 тыс. человек больше, чем предполагалось. Сейчас туда могут приезжать те, у кого на территории региона есть родственники.

В результате указанные регионы начали перенаправлять украинцев в другие области. Издание отмечает, что беженцы могут жить в любых местах Германии, однако не все региональные власти предоставляют пособия и жилье.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в Европу хлынула волна беженцев. Сперва власти стран оказывали финансовую поддержку гражданам, готовым принять украинцев в своих домах, однако позднее от этих мер начали отказываться.

В Польше людям перестали выплачивать по 40 злотых в день (около 480 рублей), а в Чехии прекратили регистрацию беженцев. Кроме того, недовольство растет и среди коренного населения.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители