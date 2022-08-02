Возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань вызвал негативную реакцию среди местных жителей. Десятки людей вышли на улицу и устроили акцию протеста. Соответствующие кадры распространяются в российских Telegram-каналах.

Ранее в СМИ появилась информация, что совершающее турне по странам Азии Пелоси может прибыть на остров в составе делегации из шести человек. Сейчас американский политик находится в Малайзии.