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7 минут назад

В МИД Китая заявили, что США перешли рамки дозволенного по Тайваню

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США «постоянно бросают вызовы» и переходят все рамки дозволенного в вопросе с Тайванем, передает ТАСС.

МИД Китая: США перешли рамки дозволенного по Тайваню
Фото: ТАССТАСС

«Мы решительно против вмешательства сепаратистских элементов на Тайване и иностранных политических сил, мы не оставим им ни малейшего шанса», — сказала она.

Дипломат отметила, что власти и народ КНР будут твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности своей страны.

Заявление Чуньин прозвучало на фоне азиатского турне спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По данным CNN, Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации президента США Джо Байдена.

26 июля Китай пригрозил США решительными действиями в случае визита Пелоси на Тайвань. В минобороны КНР предупредили, что китайская армия примет меры для недопущения этого.

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