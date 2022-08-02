МИД Китая: США перешли рамки дозволенного по Тайваню

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США «постоянно бросают вызовы» и переходят все рамки дозволенного в вопросе с Тайванем, передает ТАСС.

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«Мы решительно против вмешательства сепаратистских элементов на Тайване и иностранных политических сил, мы не оставим им ни малейшего шанса», — сказала она.

Дипломат отметила, что власти и народ КНР будут твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности своей страны.

Заявление Чуньин прозвучало на фоне азиатского турне спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По данным CNN, Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц администрации президента США Джо Байдена.