В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
10 минут назад

Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура

Никита Бородкин

Самолет спикера Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Куала-Лумпура в сторону Сингапура. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Фото: ReutersReuters

На данный момент он летит над Батамом. За полетом вживую наблюдают более 100 тыс. человек. Куда именно направляется самолет — пока неизвестно.

Напомним, что широкое внимание к дипломатическому турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии привлек ее планируемый визит в Тайвань. Перед поездкой политика Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а в китайских газетах появился призыв сбить самолет политика, если он попытается приземлиться в Тайване.

Пелоси может прибыть в аэропорт столицы Тайваня, Тайбей уже вечером 2 августа. Ранее неизвестный заявил, что в нем заложены три бомбы, а жители острова начали протестовать против визита спикера.

В мире,Конгресс США,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители