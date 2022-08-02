Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура

Самолет спикера Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Куала-Лумпура в сторону Сингапура. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Фото: Reuters Reuters

На данный момент он летит над Батамом. За полетом вживую наблюдают более 100 тыс. человек. Куда именно направляется самолет — пока неизвестно.

Напомним, что широкое внимание к дипломатическому турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии привлек ее планируемый визит в Тайвань. Перед поездкой политика Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала обширные учения со стрельбами в проливе между материком и островом, а в китайских газетах появился призыв сбить самолет политика, если он попытается приземлиться в Тайване.