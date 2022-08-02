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38 минут назад

Танки Китая увидели на ближайшем к Тайваню пляже

Daily Storm

Правительство Китая стягивает танки на пляж провинции Фуцзянь, который находится напротив Тайваня. Власти страны приняли данное решение на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Кадрами с колоннами техники поделились очевидцы с места события.

2 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Китай примет решительные меры в случае визита Пелоси на Тайвань. В рамках брифинга с представителями СМИ он отметил, что КНР сделает все для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

СМИ: китайские авианосцы вышли в море перед визитом Пелоси

Китай уже не в первый раз выражает протест из-за возможного визита Пелоси на Тайвань. Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в рамках которого китайский лидер призвал Байдена «не играть с огнем» в ситуации с островом.

Китайский лидер напомнил, что принцип «одного Китая» — политическая основа для развития отношений между КНР и США. Си Цзиньпин отметил, что в Пекине от Вашингтона ожидают соблюдения всех обязательств. Он также выразил надежду, что США «ощущает непреклонную волю» китайцев.

10 июня официальный представитель Минобороны страны У Цянь заявлял, что при отделении Тайваня от страны Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет готова пойти на военное вмешательство. Представитель ведомства отмечал, что по этому вопросу Пекин не изменит свою позицию.

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