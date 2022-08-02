Танки Китая увидели на ближайшем к Тайваню пляже

Правительство Китая стягивает танки на пляж провинции Фуцзянь, который находится напротив Тайваня. Власти страны приняли данное решение на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Кадрами с колоннами техники поделились очевидцы с места события.

2 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Китай примет решительные меры в случае визита Пелоси на Тайвань. В рамках брифинга с представителями СМИ он отметил, что КНР сделает все для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Китай уже не в первый раз выражает протест из-за возможного визита Пелоси на Тайвань. Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в рамках которого китайский лидер призвал Байдена «не играть с огнем» в ситуации с островом.

Китайский лидер напомнил, что принцип «одного Китая» — политическая основа для развития отношений между КНР и США. Си Цзиньпин отметил, что в Пекине от Вашингтона ожидают соблюдения всех обязательств. Он также выразил надежду, что США «ощущает непреклонную волю» китайцев.