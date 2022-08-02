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25 минут назад

Посол РФ заявил, что ЕС и США пытаются "поставить Сербию на колени" конфликтом в Косове

ТАСС

Главная цель ЕС и Вашингтона в конфликте в Косове - поставить и держать Сербию на коленях и вынудить президента страны Александра Вучича примкнуть к антироссийским санкциям. Об этом во вторник заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Эта территория, так называемая республика Косово, конечно, ни в коей мере не самодостаточна. Она точно так же, как киевские режимы, приштинский режим - это орудие в руках Вашингтона и Евросоюза. <…> Цель главная вот этого тлеющего конфликта - это <…> поставить ее [Сербию] снова на колени. В данном случае использовать Косово, кстати говоря, и вопросы Боснии, Республики Сербской, для оказания давления на Вучича, на Белград. И здесь уже главная цель - это принуждение Вучича примкнуть к антироссийским мерам и антироссийским санкциям", - сказал он.

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Боцан-Харченко заявил, что Вашингтон и Евросоюз стоят за конфликтом между Приштиной и Белградом, Вашингтону выгодна напряженная обстановка в регионе.

"Я этим перебрасываю мостик к вашему второму правильному вопросу: "Кто за этим стоит". Приштина, разумеется, но главное, конечно, что за Приштиной стоит Вашингтон и стоит Евросоюз. <…> В данном случае Евросоюз так же, как и в случае с Украиной, как в случае с антироссийскими санкциями, вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва", - сказал он.

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