Главная цель ЕС и Вашингтона в конфликте в Косове - поставить и держать Сербию на коленях и вынудить президента страны Александра Вучича примкнуть к антироссийским санкциям. Об этом во вторник заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Эта территория, так называемая республика Косово, конечно, ни в коей мере не самодостаточна. Она точно так же, как киевские режимы, приштинский режим - это орудие в руках Вашингтона и Евросоюза. <…> Цель главная вот этого тлеющего конфликта - это <…> поставить ее [Сербию] снова на колени. В данном случае использовать Косово, кстати говоря, и вопросы Боснии, Республики Сербской, для оказания давления на Вучича, на Белград. И здесь уже главная цель - это принуждение Вучича примкнуть к антироссийским мерам и антироссийским санкциям", - сказал он.
Боцан-Харченко заявил, что Вашингтон и Евросоюз стоят за конфликтом между Приштиной и Белградом, Вашингтону выгодна напряженная обстановка в регионе.
"Я этим перебрасываю мостик к вашему второму правильному вопросу: "Кто за этим стоит". Приштина, разумеется, но главное, конечно, что за Приштиной стоит Вашингтон и стоит Евросоюз. <…> В данном случае Евросоюз так же, как и в случае с Украиной, как в случае с антироссийскими санкциями, вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва", - сказал он.