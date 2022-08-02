"Эта территория, так называемая республика Косово, конечно, ни в коей мере не самодостаточна. Она точно так же, как киевские режимы, приштинский режим - это орудие в руках Вашингтона и Евросоюза. <…> Цель главная вот этого тлеющего конфликта - это <…> поставить ее [Сербию] снова на колени. В данном случае использовать Косово, кстати говоря, и вопросы Боснии, Республики Сербской, для оказания давления на Вучича, на Белград. И здесь уже главная цель - это принуждение Вучича примкнуть к антироссийским мерам и антироссийским санкциям", - сказал он.