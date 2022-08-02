Британию обвинили в желании присвоить золотой запас Венесуэлы

Власти Великобритании признают «фиктивное» правительство исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, чтобы скрыть намерение присвоить себе хранящийся в Лондоне венесуэльский золотой запас. Об этом заявил депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хакобо Торрес, передает РИА Новости.

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«Британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — сказал политик.

По его словам, виной тому колониальный менталитет элит Великобритании, которые полагают, что являются хозяевами мира.

«[Британские власти] хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент [Венесуэлы] НикоНиколас Мадуро», — добавил Торрес.