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1 час назад

Стало известно о намерении Британии присвоить золотой запас Венесуэлы

Lenta.ru

Власти Великобритании признают «фиктивное» правительство исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, чтобы скрыть намерение присвоить себе хранящийся в Лондоне венесуэльский золотой запас. Об этом заявил депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хакобо Торрес, передает РИА Новости.

Британию обвинили в желании присвоить золотой запас Венесуэлы
Фото: ReutersReuters

«Британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — сказал политик.

По его словам, виной тому колониальный менталитет элит Великобритании, которые полагают, что являются хозяевами мира.

«[Британские власти] хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент [Венесуэлы] НикоНиколас Мадуро», — добавил Торрес.

29 июля высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые находятся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне. Судья вынесла решение в пользу представителя оппозиции Хуана Гуайдо «касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV)

В мире,Хуан Гуайдо,Николас Мадуро,
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