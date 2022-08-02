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55 минут назад

В США обвинили Байдена в развязывании конфликта с Россией

Елена Прошина

США хотели конфликта с Россией, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. Журналист также заявил, что правительство США скрывает от американцев факт глубокой экономической рецессии. Об этом пишет «Лента.ру».

«Всего через несколько дней после того, как российское правительство снова объявило, что если Украина вступит в НАТО — НАТО даже не хотела, чтобы Украина вступала, — но если Украина вступит в НАТО, то российская армия вторгнется в Украину», - сказал Карлсон.

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Он добавил, что после того, как Россия это озвучила несколько раз, вице-президент США Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично призвала Украину вступить в НАТО. По его словам, речь была явно написана кем-то из Госдепартамента, поэтому «они точно знали, что делали, когда это делали»,

«Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть», - подчеркнул журналист.

При этом Карлсон отметил, что в этом противостоянии США не победят, а жертвой станет и так умирающая экономика страны.

«Да, администрации Байдена потребовалось всего-то около полутора лет, чтобы разрушить американскую экономику и ввергнуть нашу страну в рецессию. Теперь администрация Байдена не хочет признавать, что у нас рецессия. На самом деле они подменили значение слова "рецессия" точно так же, как они подменили значение слов "демократия", "расизм" и "женщина"», - заметил телеведущий.

Ранее президент США Джо Байден заявил об очередном пакете военной помощи Украине. На этот раз на $550 млн. Госсекретарю Энтони Блинкен, в свою очередь отметил, что теперь военная помощь Киеву с начала работы администрации Джо Байдена составляет примерно $8,7 млрд .

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