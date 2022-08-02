Кулеба рассказал, какое оружие Киев хочет получить от Греции

Власти Украины ожидают официального визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ERT. По его словам, в Киеве хотят, чтобы греческий политик своими глазами увидел «последствия» российской военной операции на территории страны.
«Мы ценим поддержку как политическую, так и военную, которую оказало Украине правительство Греции и особенно премьер-министр Греции. Конечно, мы ждем, когда к нам приедет премьер-министр Греции», — добавил Кулеба.
Как отметил глава МИД Украины, Киев также ждет поставок вооружений со стороны Афин, в особенности военной техники. С точки зрения Кулебы, это один из важных вопросов, он зависит не только от Греции, но и от Германии, которая должна одобрить поставки Афин.
«Для нас это очень важный вопрос. Нам очень нужны БМП для защиты наших военных <…>, к сожалению, это дело развивается медленно, но мы понимаем, что есть и позиция Германии. Сейчас виден некоторый прогресс и, пользуясь случаем, хочу призвать наших греческих партнеров с их стороны максимально ускорить это вопрос», — подчеркнул украинский министр.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжает поставки оружия Украине, отправляя ей, помимо прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у немецких ВС.