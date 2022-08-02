Кулеба рассказал, какое оружие Киев хочет получить от Греции

«Для нас это очень важный вопрос. Нам очень нужны БМП для защиты наших военных <…>, к сожалению, это дело развивается медленно, но мы понимаем, что есть и позиция Германии. Сейчас виден некоторый прогресс и, пользуясь случаем, хочу призвать наших греческих партнеров с их стороны максимально ускорить это вопрос», — подчеркнул украинский министр.