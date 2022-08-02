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15 минут назад

Аэропорт Тайбэя получил угрозы о трех заложенных бомбах

Lenta.ru

Аэропорт столицы Тайваня Тайбэя получил угрозы о трех заложенных бомбах на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Хуаньцю шибао».

Отмечается, что администрация аэропорта получила письмо с угрозами. В нем сказано, что для недопущения визита Пелоси на Тайвань в аэропорту заложены три взрывных устройства. Сотрудники аэропорта оповестили об этом службу безопасности, министерство транспорта, управление гражданской авиации и полицию.

СМИ назвали дату возможного прибытия Пелоси на Тайвань

На данный момент правоохранительные органы уточняют, кто отправил письмо. По информации издания, эвакуацию из аэропорта не объявляли, но сотрудников призвали соблюдать бдительность.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» французского производства на военную базу на юго-востоке острова. Ожидается, что Пелоси прилетит на остров вечером 2 августа в составе делегации из шести человек.

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