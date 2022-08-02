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31 минуту назад

В Стамбуле решили провести досмотр судна с украинским зерном

Елена Прошина

В среду, 3 августа, в Стамбуле будет проведен досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы. Об этом пишет РИА Новости.

В Стамбуле решили провести досмотр судна с украинским зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в понедельник в 9.20 мск. Кукурузу везет сухогруз «Разони» под флагом Сьерра-Леоне, он должен прибыть в Стамбул 2 августа. Судно идет по морскому коридору в северо-западной части Черного моря.

Как сообщили ранее в Генштабе, российские вооруженные силы принимают все меры, чтобы не допустить провокаций на маршруте движения судна с зерном. За перемещениями судна будет также следить координационный центр в Стамбуле.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина в течение примерно двух недель будет отгружать зерно из своих портов в испытательном режиме. Отплывать будет не более трех судов в день. После этого экспорт зерна через 4-6 недель может составить 3 млн тонн в месяц.

В мире,Генштаб,
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