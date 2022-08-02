В Стамбуле решили провести досмотр судна с украинским зерном

В среду, 3 августа, в Стамбуле будет проведен досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы. Об этом пишет РИА Новости.

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«Сегодня (во вторник) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в понедельник в 9.20 мск. Кукурузу везет сухогруз «Разони» под флагом Сьерра-Леоне, он должен прибыть в Стамбул 2 августа. Судно идет по морскому коридору в северо-западной части Черного моря.

Как сообщили ранее в Генштабе, российские вооруженные силы принимают все меры, чтобы не допустить провокаций на маршруте движения судна с зерном. За перемещениями судна будет также следить координационный центр в Стамбуле.