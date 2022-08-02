Дуда рассказал о потрясении после звонка Меркель Путину

Президент Польши Анджей Дуда заметил, что до сих пор шокирован поддержкой, которую бывший канцлер Германии Ангела Меркель оказывала проекту «Северный поток – 2». Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По словам президента Польши, он никогда не разделял мнение, что Nord Stream является чисто экономическим проектом, на который сложно влиять политикам. А состоявшийся в 2021 году звонок канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину после того, как она получила гарантии США об отказе от противодействия «Северному потоку – 2», его «просто шокировал».

«Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к восточной части Европы», - заметил Анджей Дуда.

Он также констатировал, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, обходя транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу. Изначально Вашингтон выступал против этого проекта, однако затем заключил с Берлином сделку. 10 сентября 2021 года «Газпром» официально заявил о завершении строительства трубопровода.