Премьер Греции решил посетить Киев

Он также выразил благодарность греческому правительству за военную и политическую поддержку, оказанную украинской стороне.

Кулеба также сообщил, что на встрече темой номер один для обсуждения станет специальная военная операция России. Киев ожидает от Афин поставок военной техники при достижении соответствующего соглашения между Грецией и Германией. В частности, министр назвал боевые машины пехоты (БМП).