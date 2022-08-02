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53 минуты назад

Визит Пелоси на Тайвань назвали началом конца гегемонии США

Алиса Селезнёва

Китай считает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань частью американской внешней политики, а не частной инициативой, и намерен ответить на это. Упрямое желание Пелоси посетить Тайвань может привести к падению мирового господства США, отмечает издание Global Times.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами резко обострились на фоне возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, пригрозил Вашингтону «серьезными последствиями». В ответ США начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты.

China Times раскрыла детали визита Пелоси на Тайвань

В администрации президента Джо Байдена подчеркнули, что спикер палаты представителей имеет полное право посетить Тайвань, и заметили, что «никому не удастся ни спровоцировать, ни запугать США».

При этом китайские Министерство иностранных дел и Народно-освободительная армия (НОАК) напомнили США о необходимости выполнить обещание президента Джо Байдена не поддерживать «независимость Тайваня», а также пообещали принять «решительные меры» в случае, если визит Пелоси состоится, пишет Global Times.

Аналитики отмечают, что не стоит недооценивать готовность Китая присоединить Тайвань.

«Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии. Китай объявит об окончании господства США в мировом порядке», - уверены они.

Накануне стало известно, что Тайвань сообщил о получении запроса о приеме Пелоси 2 августа.

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