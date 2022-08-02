В Китае назвали условие начала боевых действий против Запада

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступит к боевым действиям, если потенциальный противник атакует первым. Такое заявление было сделано на фоне усиливающихся трений с США и странами Запада. Об этом написано в редакционной статье газеты Global Times.

При этом в издании не уточнили, имеется ли в виду непосредственно боевая атака или значительные политические провокации вроде предполагаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Соединённые Штаты и западные страны <...> предпочитают, чтобы Китай «спрятал зубы», тем самым не представляя угрозы. Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако если это произойдёт, КНР, несомненно, предпримет контратаку, — говорится в материале издания.

Авторы статьи напоминают, что в истории китайского народа было много войн, в связи с чем нация любит и ценит мир больше, чем кто бы то ни было. При этом они уточняют, что за последние 10 лет боеспособность армии КНР заметно усилилась, страна наращивает боевую мощь для защиты суверенитета и обеспечения безопасности.