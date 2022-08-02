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1 час назад

В Китае назвали условие начала боевых действий против Запада

News.ru

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступит к боевым действиям, если потенциальный противник атакует первым. Такое заявление было сделано на фоне усиливающихся трений с США и странами Запада. Об этом написано в редакционной статье газеты Global Times.

При этом в издании не уточнили, имеется ли в виду непосредственно боевая атака или значительные политические провокации вроде предполагаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Соединённые Штаты и западные страны <...> предпочитают, чтобы Китай «спрятал зубы», тем самым не представляя угрозы. Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако если это произойдёт, КНР, несомненно, предпримет контратаку, — говорится в материале издания.

Авторы статьи напоминают, что в истории китайского народа было много войн, в связи с чем нация любит и ценит мир больше, чем кто бы то ни было. При этом они уточняют, что за последние 10 лет боеспособность армии КНР заметно усилилась, страна наращивает боевую мощь для защиты суверенитета и обеспечения безопасности.

Ранее тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа поздно вечером и на следующий день посетит законодательный совет республики, проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь. При этом МИД Тайваня отказался комментировать информацию о возможном визите Пелоси.

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