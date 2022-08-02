В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Китайская авиакомпания изменит расписание рейсов в день прилета Пелоси

Lenta.ru

Китайская авиакомпания XiamenAir, базирующаяся в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, объявила о корректировке части своих рейсов на 2 августа, в день возможного прилета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что такое решение принято авиаперевозчиком из-за влияния мер по контролю за трафиком. О каких именно мерах идет речь не уточняется. Пассажирам советуют проверять статус рейсов на сайте, через приложение или канале авиакомпании в мессенджере WeChat.

Власти Тайваня получили запрос о приеме Нэнси Пелоси

Ранее в СМИ появилась информация, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань 2 августа вопреки опасениям администрации американского президента Джо Байдена.

В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в случае визита Пелоси.

«Конгресс — часть американского государственного аппарата. Это означает, что он должен твердо следовать политике "одного Китая", которой придерживаются США», — заявил дипломат.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители