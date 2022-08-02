Китайская авиакомпания изменит расписание рейсов в день прилета Пелоси

Китайская авиакомпания XiamenAir, базирующаяся в городе Сямэнь провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, объявила о корректировке части своих рейсов на 2 августа, в день возможного прилета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что такое решение принято авиаперевозчиком из-за влияния мер по контролю за трафиком. О каких именно мерах идет речь не уточняется. Пассажирам советуют проверять статус рейсов на сайте, через приложение или канале авиакомпании в мессенджере WeChat.

Ранее в СМИ появилась информация, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань 2 августа вопреки опасениям администрации американского президента Джо Байдена.

В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в случае визита Пелоси.