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1 час назад

США ликвидировали Аз-Завахири, ставшего главой “Аль-Каиды” после Бен Ладена

FBM.ru

Айман аз-Завахири, являющийся лидером “Аль-Каиды”*, погиб в Афганистане. Беспилотник США нанес по нему удар. Операция была проведена ЦРУ, указали источники Politico, Reuters и Associated Press.

США ликвидировали главу “Аль-Каиды”*
Фото: fbm.rufbm.ru

Источник рассказал изданию Politicо, что в выходные американцы работали над выполнением контртеррористической операции, направленной против “Аль-Каиды”*. Считается, что операция была выполнена успешно, среди гражданских жертв нет.

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По сведениям издания, американский глава хочет обратиться с заявлением, что миссия была выполнена успешно. АР подчеркивает, что Айман аз-Завахири ликвидировали воскресным днем, при этом американское руководство не спешило сообщать об этом, и дождалось момента, когда будет подтверждена его гибель.

Reuters указывает, что удар нанесли по Кабулу. По сведениям агентства, о произошедшем ударе сообщили и в “Талибане”. От представителя правительства талибов поступило заявление, что он осуждает то, что произошло, считая, что были нарушены международные принципы.

Reuters сообщает, что аз-Завахири ликвидировали в рамках того периода, когда был совершен первый удар сил США по афганской земле с того времени, когда военные Штатов ушли из государства приблизительно год назад.

*Запрещенная в РФ организация

В мире,Талибан,ЦРУ,Аль-Каида,
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