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56 минут назад

Россия направила в ООН письмо об использовании ВСУ мин «Лепесток»

Lenta.ru

Россия направила генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (СБ) всемирной организации дополнительные материалы о минировании украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Россия направила в ООН письмо об использовании ВСУ запрещенных мин
Фото: ТАССТАСС

Соответствующие данные были переданы 1 августа, говорится в сообщении.

В ДНР сообщили, что мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

«Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — отметил первый зампостпреда России при организации.

Полянский добавил, что данное письмо будет распространено в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее ООН.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) забросали Донецк запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Как отмечают военнослужащие, «Лепесток» является «самой подлой» миной — благодаря ее небольшому размеру и зеленому пластиковому корпусу ее не видно в траве или среди обломков разрушенных зданий. Взрыв такой мины может нанести серьезные увечья, если человека не доставить в госпиталь вовремя, он может погибнуть.

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