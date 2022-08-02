Блинкен: талибы нарушили обязательства, укрывая в Кабуле аз-Завахири

По словам Блинкена, талибы грубо нарушили Дохийское соглашения и неоднократные обещания о том, что не допустят использования территории Афганистана террористами для создания угроз безопасности других государств, принимая и укрывая лидера «Аль-Каиды».

Госсекретарь отметил, что талибы также предали афганский народ, а также собственные заявления о стремлении к признанию их власти в стране другими странами и нормализации отношений с международным сообществом.