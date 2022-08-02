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1 час назад

Блинкен: талибы нарушили обязательства, укрывая в Кабуле аз-Завахири

Газета.Ruиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) нарушило свои обязательства и обещания, «принимая и укрывая» в Кабуле главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен: талибы нарушили обязательства, укрывая в Кабуле аз-Завахири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Блинкена, талибы грубо нарушили Дохийское соглашения и неоднократные обещания о том, что не допустят использования территории Афганистана террористами для создания угроз безопасности других государств, принимая и укрывая лидера «Аль-Каиды».

Госсекретарь отметил, что талибы также предали афганский народ, а также собственные заявления о стремлении к признанию их власти в стране другими странами и нормализации отношений с международным сообществом.

В мире,Энтони Блинкен,Талибан,Аль-Каида,
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