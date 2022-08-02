Украине предсказали серьезные проблемы из-за Байдена

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Он указал на нерешительность действующего главы государства во внешней политике, который неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Пекином и Москвой. Тем самым, как считает бывший советник, Байден подорвал авторитет Соединенных Штатов и навлек на страну новые угрозы.

Также политик указал, что Украине ничего хорошего не сулит в случае продолжения спецоперации на фоне того, что европейские страны, в частности, Германия и Франция, показывают собственную нерешительность. При этом из действий президента США уроки извлекают Россия и Китай. Болтон назвал их «опасными».