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30 минут назад

Украине предсказали серьезные проблемы из-за Байдена

Елена Прошина

Характер главы Белого дома США Джо Байдена сулит проблемы Украине в то время, пока Москва проводит специальную военную операцию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-советника бывшего американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Украине предсказали серьезные проблемы из-за Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Он указал на нерешительность действующего главы государства во внешней политике, который неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Пекином и Москвой. Тем самым, как считает бывший советник, Байден подорвал авторитет Соединенных Штатов и навлек на страну новые угрозы.

Также политик указал, что Украине ничего хорошего не сулит в случае продолжения спецоперации на фоне того, что европейские страны, в частности, Германия и Франция, показывают собственную нерешительность. При этом из действий президента США уроки извлекают Россия и Китай. Болтон назвал их «опасными».

Действия нынешней администрации политик считает нерешительными, покорными и непоследовательными, так как Белый дом уступает другим странам под давлением. Экс-советник привел в пример визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

В мире,Джон Болтон,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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