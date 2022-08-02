В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

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В конце июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. На тот момент случаи инфицирования заболеванием были зафиксированы более чем в 75 странах, а количество случаев в мире достигло около 16 тысяч.

Как отмечается в заявлении губернатора, власти штата продолжат работать с федеральным правительством, чтобы обеспечить поступление большего количества вакцин.