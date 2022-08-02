СМИ: В СБУ произошел раскол из-за России

В Службе безопасности Украины (СБУ) наблюдается раскол между сотрудниками, которые сбежали с взятых РФ под контроль территорий, и теми, кто особо выступает за "чистоту рядов", обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону России. Об этом РИА "Новости" заявил представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.

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Сотрудник силового ведомства РФ отметил, что дополнительным подтверждением этой информации является заявление лидера "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность этой спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.

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"По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе "революции достоинства" (госпереворота на Украине в 2014 году. - "Газета.Ru"), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии", - рассказал представитель силовых структур РФ.

Ранее в интервью украинскому радио "НВ" Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы "мы узнали некоторые вещи, которые не красят" СБУ. Он при этом указал, что российские военные настолько мгновенно захватили офисы СБУ, что у них в руках оказались "документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений" спецслужбы в этом регионе.