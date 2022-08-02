Зеленский задумал снести памятник Екатерине II в Одессе

Глава Украины перенаправил в городской совет Одессы инициативу о замене памятника Екатерине II на статую порноактера, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на сайт президента.

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До этого необходимое количество голосов собрали две петиции: о сносе памятника и о его замене на статую американского порноактера Билли Херрингтона. На сбор голосов ушло два месяца.

В ответе Владимира Зеленского говорится, что памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, куда президент и обратился с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.

В своем обращении к властям Одессы лидер Украины отметил, что важно защищать национальные интересы и очистить общественные пространства «от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».