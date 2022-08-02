Зеленский задумал снести памятник Екатерине II в Одессе

Глава Украины перенаправил в городской совет Одессы инициативу о замене памятника Екатерине II на статую порноактера, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на сайт президента.
До этого необходимое количество голосов собрали две петиции: о сносе памятника и о его замене на статую американского порноактера Билли Херрингтона. На сбор голосов ушло два месяца.
В ответе Владимира Зеленского говорится, что памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, куда президент и обратился с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией.
В своем обращении к властям Одессы лидер Украины отметил, что важно защищать национальные интересы и очистить общественные пространства «от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».
Как указал автор петиции, установка скульптуры Херрингтона будет говорить о том, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество». Кроме того, новый памятник будет притягивать в город туристов.