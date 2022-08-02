Серьезное землетрясение произошло у Фиджи

Серия подземных толчков произошла у берегов Фиджи. Их магнитуда достигала 5,0 баллов, сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

Уточняется, что часть толчков случились у южного берега острова Вануа Балаву, где проживают порядка 1,2 тысячи человек. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 547 километров.

К настоящему моменту информации о жертвах и разрушениях нет. Также не поступало сведений об угрозе цунами.