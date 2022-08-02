В Боливии подтвердили первый случай оспы обезьян

"Мы получили только что информацию из департамента Санта-Крус , нам подтвердили первый случай оспы обезьян в Многонациональном Государстве Боливия ", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook (запрещен в России ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам министра, 38-летний пациент чувствует себя нормально. Власти полагают, что он заразился оспой обезьян в другой стране. Ауса сообщил, что специалисты проверяют еще четыре случая с подозрением на это заболевание.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины. Однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.