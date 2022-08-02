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56 минут назад

В Боливии подтвердили первый случай оспы обезьян

ТАСС

Боливийские специалисты подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Джейсон Ауса.

В Боливии подтвердили первый случай оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

"Мы получили только что информацию из департамента Санта-Крус, нам подтвердили первый случай оспы обезьян в Многонациональном Государстве Боливия", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам министра, 38-летний пациент чувствует себя нормально. Власти полагают, что он заразился оспой обезьян в другой стране. Ауса сообщил, что специалисты проверяют еще четыре случая с подозрением на это заболевание.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины. Однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

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