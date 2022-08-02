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1 час назад

В Киеве назвали способ предотвратить ядерную катастрофу

Елена Прошина

Над атомными электростанциями Украины необходимо ввести бесполетную зону, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Николая Точицкого.

В Киеве назвали способ предотвратить ядерную катастрофу
Фото: ТАССТАСС

Дипломат выступил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Из доклада следует, что Киев призывает ООН закрыть небо над АЭС Украины. Точицкий считает, что данная мера позволит предотвратить ядерную катастрофу на глобальном уровне. Киев также просит предоставить системы противоракетной обороны.

При этом Москва заявила, что действия российских войск не препятствуют нормальной работе Запорожской АЭС.

Напомним, в начале марта украинские власти призывали закрыть небо над всей страной. Кроме того, Латвия обращалась в ООН, чтобы организация ввела бесполетную зону над атомными электростанциями Украины.

В ответ страны Запада заявили, что бесполетная зона над Украиной приведет к войне. В частности, такого мнения придерживаются глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В мире,Жозеп Боррель,Йенс Столтенберг,НАТО,ООН,
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