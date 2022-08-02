В Киеве назвали способ предотвратить ядерную катастрофу

Над атомными электростанциями Украины необходимо ввести бесполетную зону, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Николая Точицкого.

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Дипломат выступил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Из доклада следует, что Киев призывает ООН закрыть небо над АЭС Украины. Точицкий считает, что данная мера позволит предотвратить ядерную катастрофу на глобальном уровне. Киев также просит предоставить системы противоракетной обороны.

При этом Москва заявила, что действия российских войск не препятствуют нормальной работе Запорожской АЭС.

Напомним, в начале марта украинские власти призывали закрыть небо над всей страной. Кроме того, Латвия обращалась в ООН, чтобы организация ввела бесполетную зону над атомными электростанциями Украины.