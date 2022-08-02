Зеленский обратился с просьбой к Макрону

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил главу Франции Эммануэля Макрона оказать помощь в разблокировке макрофинансовой помощи для Киева. Речь идет о 9 млрд евро, сообщает «Московский комсомолец».

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Об этом следует из обращения президента Украины к гражданам страны. Зеленский заявил, что поговорил по телефону с Макроном. Во время беседы он попросил президента Франции оказать содействие в разблокировке денежных средств, которые «застряли» в Евросоюзе.

Глава Украины отметил, что 9 млрд евро — не мелочи для страны, «а важные социальные выплаты». Средства должны пойти на выплаты пенсионерам, зарплаты, а также поддержку переселенцев.

«Поэтому мы ожидаем соответствующие решения от конкретных государственных деятелей», — отметил украинский лидер.