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14 минут назад

Зеленский попросил власти Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II. Об этом он заявил в ответе на петицию опубликованную на сайте президента, пишет ТАСС.

Зеленский попросил власти Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — написал Зеленский.

По закону президент Украины обязан отвечать на петицию, набравшую 25 000 голосов.

Уточняется, что электронная петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на монумент в честь актера Билли Херрингтона, известного по съемкам в порнофильмах 1990-х годов, набрала 26 185 голосов. 13 июля вторая петиция о сносе памятника набрала 25 338 голосов.

Ранее сообщалось, что власти Дрездена не планируют сносить советский мемориал.

В мире,Владимир Зеленский,
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