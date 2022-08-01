Зеленский попросил власти Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — написал Зеленский.