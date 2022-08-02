В США объявили режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

"Губернатор Гэвин Ньюсом в рамках борьбы со вспышкой оспы обезьян сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы администрации штата.

Отмечается, что мощности по вакцинации населения Калифорнии будут базироваться на инфраструктуре, развитой за время пандемии коронавируса,. Штат получил от федеральных властей более 61 тыс. доз вакцины от оспы. Населению сделали более 25 тыс. прививок.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.