США объявили нового главного врага

Властям США необходимо отвлечься от ситуации в Европе и сосредоточиться на новом своем враге — Китае. С таким призывом в своей авторской колонке для The National Interest американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули, передает URA.RU.
Он считает, что власти Соединенных Штатах, допуская бесконтрольный рост мощи Китая, только подвергают «риску еще больше жизней своих граждан в Европе». Хоули обратился к Вашингтону с просьбой не делать этого. Также сенатор призвал европейских союзников США «взять на себя необходимые обязательства по обеспечению собственной нацобороны».
«Главный внешний противник Америки не нависает над Европой. Он вырисовывается в Азии. Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике», — добавил он.
Хоули уверен, что США «не готовы сопротивляться китайскому империализму», подчеркнув, что американский народ должен знать эту «правду».
Напомним, что в последнее время отношения между Китаем и Соединенными Штатами сильно обострились на фоне возможного визита в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считающая остров своей территорией, пригрозила Вашингтону «серьезными политическими последствиями», если ее приезд состоится. В ответ США начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты. Кроме того накануне Тайвань сообщил о получении запроса о приеме Пелоси в столице вечером 2 августа.