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49 минут назад

США объявили нового главного врага

Елена Прошина

Властям США необходимо отвлечься от ситуации в Европе и сосредоточиться на новом своем враге — Китае. С таким призывом в своей авторской колонке для The National Interest американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули, передает URA.RU.

США объявили нового главного врага
Фото: ReutersReuters

Он считает, что власти Соединенных Штатах, допуская бесконтрольный рост мощи Китая, только подвергают «риску еще больше жизней своих граждан в Европе». Хоули обратился к Вашингтону с просьбой не делать этого. Также сенатор призвал европейских союзников США «взять на себя необходимые обязательства по обеспечению собственной нацобороны».

«Главный внешний противник Америки не нависает над Европой. Он вырисовывается в Азии. Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике», — добавил он.

Хоули уверен, что США «не готовы сопротивляться китайскому империализму», подчеркнув, что американский народ должен знать эту «правду».

Напомним, что в последнее время отношения между Китаем и Соединенными Штатами сильно обострились на фоне возможного визита в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считающая остров своей территорией, пригрозила Вашингтону «серьезными политическими последствиями», если ее приезд состоится. В ответ США начали перемещать к Тайваню авианосцы и самолеты. Кроме того накануне Тайвань сообщил о получении запроса о приеме Пелоси в столице вечером 2 августа.

В мире,Джош Хоули,
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