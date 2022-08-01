США объявили нового главного врага

Властям США необходимо отвлечься от ситуации в Европе и сосредоточиться на новом своем враге — Китае. С таким призывом в своей авторской колонке для The National Interest американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули, передает URA.RU.

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Он считает, что власти Соединенных Штатах, допуская бесконтрольный рост мощи Китая, только подвергают «риску еще больше жизней своих граждан в Европе». Хоули обратился к Вашингтону с просьбой не делать этого. Также сенатор призвал европейских союзников США «взять на себя необходимые обязательства по обеспечению собственной нацобороны».

«Главный внешний противник Америки не нависает над Европой. Он вырисовывается в Азии. Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике», — добавил он.

Хоули уверен, что США «не готовы сопротивляться китайскому империализму», подчеркнув, что американский народ должен знать эту «правду».