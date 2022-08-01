В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
53 минуты назад

Financial Times узнал о состоянии Чубайса

Елена Прошина

Экономист Анатолий Чубайс, который был в воскресенье, 31 июля, доставлен в одну из итальянских клиник, чувствует себя хорошо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Financial Times узнало о состоянии Чубайса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Анатолий Чубайс находится в «стабильном состоянии». Экономист может самостоятельно передвигаться, внятно разговаривает, то есть, «он в порядке».

Экс-глава «Роснано» отметил во время беседы с доверенными лицами, что слухи о его отравлении являются не соответствующими действительности.

Чубайс попал в реанимацию

Ранее сообщалось, что Чубайс был госпитализирован в одну из клиник Европы. Данные о его самочувствии существенно различались.

Часть СМИ приводила сведения о том, что он находится в тяжелом состоянии, едва ли не парализован. Другие издания уточняли, со ссылкой на слова экономиста, что он чувствует себя вполне нормально. При том, что врачи якобы диагностировали у него синдром Гийена-Барре.

В мире,Анатолий Чубайс,Роснано,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители