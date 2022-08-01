Financial Times узнало о состоянии Чубайса

Экономист Анатолий Чубайс, который был в воскресенье, 31 июля, доставлен в одну из итальянских клиник, чувствует себя хорошо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

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По данным издания, Анатолий Чубайс находится в «стабильном состоянии». Экономист может самостоятельно передвигаться, внятно разговаривает, то есть, «он в порядке».

Экс-глава «Роснано» отметил во время беседы с доверенными лицами, что слухи о его отравлении являются не соответствующими действительности.

Ранее сообщалось, что Чубайс был госпитализирован в одну из клиник Европы. Данные о его самочувствии существенно различались.