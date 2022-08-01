Financial Times узнало о состоянии Чубайса

Экономист Анатолий Чубайс, который был в воскресенье, 31 июля, доставлен в одну из итальянских клиник, чувствует себя хорошо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, Анатолий Чубайс находится в «стабильном состоянии». Экономист может самостоятельно передвигаться, внятно разговаривает, то есть, «он в порядке».
Экс-глава «Роснано» отметил во время беседы с доверенными лицами, что слухи о его отравлении являются не соответствующими действительности.
Ранее сообщалось, что Чубайс был госпитализирован в одну из клиник Европы. Данные о его самочувствии существенно различались.
Часть СМИ приводила сведения о том, что он находится в тяжелом состоянии, едва ли не парализован. Другие издания уточняли, со ссылкой на слова экономиста, что он чувствует себя вполне нормально. При том, что врачи якобы диагностировали у него синдром Гийена-Барре.