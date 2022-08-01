Зеленский поручил проработать вопрос о вручении повесток украинцам на улице

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос о вручении повесток украинцам на улице, а также заправках и блокпостах. Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте офиса украинского лидера, передает РИА Новости.

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Отмечается, что петиция необходимое количество голосов для того, чтобы Зеленский ее рассмотрел. Президент ответил, что попросил Шмыгаля «комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе».