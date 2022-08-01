Трамп назвал главную ошибку Зеленского по отношению к Путину

Трамп заявил, что Украине необходимо было отказаться от Крыма

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Киеву необходимо было отказаться от территориальных претензий на Крым. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Кроме того, Трамп заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен был отказаться от идеи вступления в НАТО и пойти на соглашение с Владимиром Путиным.

«Они могли отказаться от Крыма. Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», – заявил бывший президент США в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп также добавил, что теперь достигнуть соглашения будет гораздо труднее, но стороны всё равно должны пытаться это сделать.