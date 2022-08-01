Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия

По его словам, «фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он добавил, что в ядерной войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. При этом, подчеркнул Путин, Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.