Пока вы не уснули: новая претензия Киева к Москве и резкий рост курса рубля

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У Киева появилась еще одна претензия к Москве

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выдвинул требования к России. Так, по его словам, российская сторона обязана вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига.нет».

Курс рубля резко вырос

Курс юаня по отношению к рублю упал на 5,33%. Доллар и евро также опустились на 3%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На 16:37 юань падал на 50 копеек до 8,83 рублей. Китайская валюта по уровню снижения опередила доллар и евро. Их курс на Мосбирже на 16:37 падал на 2,16 и 1,88 рубль до 59,5 и 60,6 рублей соответственно. Таким образом доллар подешевел на 3,55%, евро — на 3,01%.

Сдавшийся в плен «Волына» высказался о гибели «азовцев» в Еленовке

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына» заявил, что обитатели СИЗО в Еленовке во время обстрела слышали стоны умирающих. Как сообщает военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, сдавшийся в плен националист заявил, что происшествие повлияло на психику военнопленных и будет пугать тех, кто захочет сдаться в плен российским войскам.

Раскрыты подробности госпитализации Чубайса

Бывшему главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу стало плохо во время отдыха на побережье итальянского острова Сардиния. Об этом сообщила газета Corriere della Sera. Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом – «синдром Гийена-Барре». Телеведущая Ксения Собчак, сославшись на супругу политика Авдотью Смирнову, заявила, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

IKEA ответила на слухи о возвращении в Россию

Шведский ритейлер товаров для дома IKEA не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает портал News.ru. Ранее со ссылкой на сотрудников компании в соцсетях появилась информация о скором возвращении IKEA в Россию. Но представители компании эти новости не подтвердили.

В Москве умер последний председатель КГБ СССР

В Москве не стало последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. Об этом сообщает телеканал НТВ в своем Telegram-канале. Ему было 84 года. Точные причины смерти не приводятся.

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены на полгода, а именно до 9 марта 2023 года. С таким заявлением выступил Банк России. Также отмечается, что лимит на предельную сумму, которую можно снять в долларах или евро с валютного счета или вклада, остается на уровне 10 000 единиц.

«На стороне Косово»: аналитик допустил участие НАТО в конфликте с Сербией

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал обострение ситуации на границе Косово и Сербии. По словам эксперта, если конфликт между Приштиной и Белградом перейдет в военную фазу, то Североатлантический альянс может приять в нем участие на стороне Косово.

Федун покинет пост президента «Спартака»

Леонид Федун уйдет с поста президента футбольного клуба «Спартак». По информации Telegram-канала Baza, предположительно, вместо него на должность назначат экс-главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца. По данным источников издания, назначение состоится в ближайшее время.

Королева ответила на слухи об эмиграции в США