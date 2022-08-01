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26 минут назад

В США назвали безумцем украинского депутата из-за слов о Косово

Елена Прошина

Бывший представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал депутата Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко безумцем. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте в ответ на слова украинского политика о Косове.

В США назвали безумцем украинского депутата из-за слов о Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Гончаренко у себя в социальной сети написал, что в случае вторжения Сербии в Косово Украина должна будет «защитить косоваров», в том числе военным путем. Также депутат Рады назвал Сербию «троянским конем» президента России Владимира Путина в Европе.

«Ты сошел с ума», — обратился к Гончаренко Гренелл.

31 июля в Косово сработали сигналы воздушной тревоги. Затем в СМИ стали распространяться сообщения о том, что косовоалбанская полиция заблокировала два пункта пропуска на границе Сербии с непризнанной республикой, местные жители на дорогах стали строить баррикады и даже были слышны выстрелы.

После этого президент страны Александр Вучич заявил, что полиция Косово намерена начать силовую операцию против сербов. В частности, по его словам, власти республики планируют запретить въезд гражданам с сербскими номерами и документами. Данная мера должна была вступить в силу 1 августа, однако в Косово решили отложить процедуру на месяц после соответствующего призыва со стороны США.

В мире,Ричард Гренелл,Александр Вучич,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,Верховная Рада,
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